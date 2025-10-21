ЗАРЕЖДАНЕ...
Светият синод приветства напредъка по въвеждането на предмета "Добродетели и религии"
©
Публикуваме цялото съобщение без редакторска намеса:
Приветстваме проявената мъдрост и отговорност при гласуването на първо четене от Народното събрание на Р. България на промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които ще позволят на всички деца и млади хора в нашето скъпо Отечество да се докоснат до съкровищницата на светото Православие, да се запознаят с истините на св. православна вяра и да се приобщават към непреходните Христови добродетели. По този начин ще бъде възстановена една прекъсната през атеистичния режим традиция на образование и възпитание, с която са закърмени нашите предци от дълбока древност, през Възраждането до днес.
Надяваме се и молитстваме пред Всеподателя Бога този процес да завърши успешно. Светата Църква е полагала и ще продължава да полага – според силите си – усилия за образованието и християнското възпитание на младите хора и на всички наши възлюбени в Христа братя и сестри.
Божието благословение и Неговата велика милост да бъдат с всички, които участват, съдействат и подпомагат това богоугодно дело!
Още по темата
/
Зам.-министърът на образованието: МОН иска да засили възпитателната функция, въвеждането на час по добродетели и религии е част от това
28.09
Димитър Атанасов: Опитваме да покажем, че науката би могла да служи за решаване на непосредствени проблеми
26.09
Протестиращ срещу новия предмет в училище: Религията е последното нещо, което трябва да се набива в главите на децата
10.09
СГП отказа да образува досъдебно производство срещу БПЦ по твърдения на народния представител Кристина Петкова
02.07
Националната мрежа за децата и 30 граждански организации искат удължаване на срока за обсъждане на законови промени в образованието
23.06
Депутат от ПП-ДБ сезира прокуратурата във връзка с публикации, че български младежи ще бъдат обучавани в богословски училища в Русия
23.06
"Добродетели и ценности", а не "Добродетели и религии": Нови предложения за промени в предмета
22.06
Анна Авиил: Много е деликатна темата с това, което в момента се опитват да прокарат в училищата
26.05
Още от категорията
/
ДПС-Ново начало изпраща писма до КЗК и КЗП: Очаква информация за взетите мерките срещу спекулата на цените
20:55
Социолозите измериха, че общественото напрежение у нас влиза във фаза "трудно контролирани рискове"
19:41
Зам.-градският прокурор на София: Нападението над Иво Илиев е свързано с работата му, не ми прилича на скарване за паркомясто
19:39
Манол Генов: Приоритет за нас остава осигуряването на амбициозен, същевременно прагматичен и реалистичен подход във вътрешноевропейски контекст
18:25
Управляващите дадоха 300 хил. лева за назначаването на нови служители в Министерството на енергетиката
15:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.