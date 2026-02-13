Светла Несторова за мултифондовия модел в пенсионното осигуряване: Пенсиите няма да може да бъде намалявани, а само увеличавани
© ФОКУС
Това заяви в коларите на парламента Светла Несторова от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване във връзка с приетия на първо четене в пленарна зала мултифондов модел в пенсионното осигуряване, предаде репортер на ФОКУС.
Другият много важен елемент на този законопроект е, че той чувствително повишава сигурността на системата, защото се повишават капиталовите изисквания към пенсионно-осигурителните компании, защото се дава гаранция за първа пенсия, каквато до момента не съществуваше.
"Пенсията на пенсионерите няма да може да бъде намалявана, а само увеличавана оттук нататък, защото се повишават изискванията към осигурителните посредници и общо взето се формират 11 гаранционни механизма в закона, като досега бяха само 5", заяви Несторова.
"Това е отваряне на врата за част от хората да получат по-добро инвестиране на средствата си, ако желаят това, и същевременно повишаване на сигурността на системата. Действително този закон е работен повече от 2 години", каза още тя.
Още по темата
/
Николай Василев: Пенсионната възраст трябва да бъде увеличена, вноските за втория стълб вдигнати от 5 на 10%
30.06
Бивш социален министър: Увеличаването на възрастта за пенсиониране е невъзможно и не трябва да се случва
19.05
"Целта не е да се правят революции" - парламентът очаква пътна карта за усъвършенстване на пенсионната система
14.05
По-високи осигуровки или увеличение на пенсионната възраст? Мнението на работодатели и синдикати
04.05
Още от категорията
/
Николай Младенов обсъди с Желязков и Георг Георгиев възможностите България да се включи в процеса по възстановяване на Газа
15:42
Калин Стоянов: На въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който е раздал значително количество оръжие на групата около Калушев
15:04
Росен Желязков: Независимо от политическите турболенции, сътрудничеството с INSAIT трябва да се задълбочи
14:08
Гуверньорът на БНБ: С нарастването на доходите цените в сектора на услугите, имат тенденция да се повишават по-бързо от средното за еврозоната
13:15
Националната мрежа за децата: Когато детето ти се разпада в ръцете ти - няма къде да го заведеш
12.02
Нинова за "Петрохан": Плачът да не се политизира въпросът е жалък. Има замесени политици и държавни служители
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.