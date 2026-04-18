Отбелязваме Светла събота. Днес е шестият ден от Светлата седмица след Великден. Православните християни почитат Св. Йоан Кръстител, нариан още Св. Йоан Предтеча. Според Евангелието именно Йоан предсказва идването на месията (на Христа). Това обяснява и почитта, която му се отдава в Светлата седмица след Великден.

Този ден е посветен на мъртвите, а хората раздават просфорки и червени яйца в памет на наскоро починали свои близки. Според народните поверия жените не бива да мият и да перат, за да не люти сапунената пяна в очите на умрелите. Те не кроят и шият дрехи, защото, който се облече с такава дреха, ще умре.

Първата седмица след Великден е наречена Светла седмица, защото възкресението на Исус Христос донася просветление и надежда за вечен живот на всички човеци.