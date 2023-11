Световните медии: Сблъсъците в София са резултат от гнева на феновете, тлеещ от десетилетия

© Вчерашните сблъсъци в центъра на София предизвикаха широк отзвук в международната преса. Медии като Independent, Associated Press, ABC News, US News и редица други публикуваха коментари със заглавия "Бурни протести избухнаха преди футболната квалификация България-Унгария" и обобщиха реакциите на българските футболни фенове, като "последната капка, която вбеси феновете, чийто гняв тлееше отдавна".



"Насилието избухва, докато българските фенове протестират преди квалификацията за Евро 2024 г.", пише Independent.



Хиляди български футболни привърженици излязоха в четвъртък по улиците на столицата София в знак на протест срещу управлението на Националния футболен съюз, демонстрация, която в крайна сметка прерасна в насилие.



Квалификационният мач за Евро 2024 между България и Унгария стана жертва на остър спор между ръководството на БФС и футболните фенове от цялата страна на Балканския полуостров.



Минути преди началото феновете започнаха да хвърлят импровизирани бомби, камъни и пластмасови бутилки по полицията. След подпалването на кофи за боклук полицията отговори с водни оръдия. Медиите съобщиха, че няколко протестиращи са били ранени.



"Последната капка, която вбеси феновете, чийто гняв тлееше отдавна, дойде с решението на съюза мачът да се играе пред празни трибуни на националния стадион в столицата", пише Associated Press.



Около 1600 полицаи с екипировка за борба с безредиците са изпратени да обезопасят района около празния стадион в центъра на София.



"Близо две десетилетия българският национален отбор не успява да се класира на голям турнир. След последните две унизителни загуби от Албания и Литва през октомври, феновете призоваха за общонационален протест, обвинявайки мениджърите на съюза за слабите резултати и призовавайки за оставките им", пишат чуждите медии.



"През предишните седмици футболните фенове скандираха "Оставка!" в 18-ата минута на всеки шампионатен мач, като се обръщаха към президента на БФС Борислав Михайлов и неговите сътрудници, които са начело през последните 18 години".



"Опасявайки се от нови безредици срещу ръководството му, миналата седмица Михайлов поиска от УЕФА, ръководния орган на европейския футбол, да нареди мачът да се играе при закрити врати поради изключителните обстоятелства.







"Българският футболен съюз предостави на УЕФА необходимите гаранции от съответните местни власти и ръководството на стадиона в София за домакинството на мача на Националния стадион "Васил Левски" без публика", се посочва в съобщението на УЕФА.



"Феновете са заявили, че ходът на съюза е "безпрецедентен", тъй като няма друг случай в историята на футбола, когато футболен съюз доброволно е поискал да бъде домакин на футболен мач без публика".