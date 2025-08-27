ЗАРЕЖДАНЕ...
Свикаха извънредна комисия заради кризата с боклука във Варна
"Градът през лятото е с двойно по-голям. Техниката е една. Това е пропуск на договора, който е подписан преди години. И в момента търсим варианти, в които да накараме фирмата да достави допълнителна техника. Тя е длъжна да си изпълнява своите ангажименти. До момента има над 600 хил. лв. санкции, наложени на самата фирма. Има и недобросъвестни граждани, аз не един път съм апелирал към вас, медиите. Така че призовавам гражданите - проверявайте съдовете. Това, че има една торба отвън не означава, че съдът е пълен", заяви Илия Коев, зам.- кмет на община Варна пред NOVA.
