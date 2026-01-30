Свиване на пазара на труда у нас за първи път след COVID. Заключението е на КНСБ на база на годишно проучване, изготвено от Агенцията по заетостта.20 000 по-малко работници и специалисти ще бъдат търсени през следващите 12 месеца, смятат синдикатите. Миналата година са били необходими 251 000 души за работа в частни предприятия и в социално значими структури, като здравеопазване и образование.За 2026 г. се очаква броят им да спадне до 231 000.Най-търсени тази година ще бъдат: машинен оператор, строител и сервитьор-барман. Но и учители, медицински сестри и лекари.59 предприятия в 19 области в страната са подали заявления за освобождаване на 3600 души.Какви са причините за това и какво още показват данните от пазара на труда?До края на годината близо 850 души ще бъдат освободени от завода за автомобилни кабели в Карнобат. Причината - производителят изтегля дейността си от страната."Има и притеснени хора, но има и такива, които не се притесняват. Свикнали са с мисълта просто. След това ще си потърся друга работа“, казва Сунер Али.Служителите ще получат всеобхватна подкрепа, далеч надхвърляща законовите изисквания, казват за bTV от компанията. Част от тях са се преориентирали към други места."Вече има съкратени, които виждам, че са на пазара на труда. Някои си търсят работа. Болезнено е за Карнобат, защото цифрата 800 души е твърде голяма“, смята Георги Димитров – кмет Карнобат.Заводите за автомобилни елементи, шивашките цехове и химическите предприятия ще освободят най-много работна ръка. Основна част от тях изнасят продуктите си за чужбина."Най-много, разбира се, това са предприятия в област София. На следващо място прави впечатление, че излиза Добрич като масови съкращение на работници, след това можем да изброим Русе, Варна. Причините за това са различни - на първо място е свиването на пазара, който осигурява извършените дейности от страна на България“, обясни Атанаска Тодорова, главен експерт по "Пазар на труда“ в КНСБ.Появява се ново търсене - на работници в полимерните производства, където ще бъдат наети 2170 души. В същото време намалява търсенето в ИТ сектора. Сред водещите фактори за наличието на работна ръка са достъпът до детски градини, училища и медицинско обслужване."Регионите, където липсва тази социална инфраструктура - ние всъщност виждаме, че няма и икономическо развитие и няма потребност от работна сила“, казва Тодорова.Близо 2/3 от съкратените работници се регистрират в бюрата по труда, а останалите преминават към следващо работно място, показва още проучването на Агенцията по заетостта.