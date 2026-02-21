Катастрофи в София.
На снимките се вижда как камъните са препречили пътя и преминаването е невъзможно. Няма информация за пострадали хора и автомобили. На мястото са пристигнали аварийни екипи, но заради опасността от ново срутване на скали пътят ще остане затворен през цялата нощ.
Всички пътуващи могат да използват обходен маршрут от София през Бистрица – Железница – Ярема – Самоков и обратно.
текст: Милен Кандарашев
Свлачище затваря пътя София-Самоков за през нощта
©
Още от категорията
/
Сигнали за поскъпване след въвеждането на еврото: В стола на български университет и в Рилския манастир
09:42
Сметката за телефон: Ще си плащаме като попове, защото с монополистите на глава няма да излезем
09:04
Производителите на плодове и зеленцуци искат спешна среща с новия министър –продължава източването на европейски и национални средства
20.02
Руслан Трад за отношенията между САЩ и Иран: Всички сигнали говорят за ескалация, която се очаква в следващите дни
19.02
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
МВР: Твърденията за искане на "оставки" на работещите по случаите...
22:48 / 20.02.2026
Янкулов: Върховен съд, който не признава главния прокурор е изклю...
22:10 / 20.02.2026
Слави Трифонов за поисканите оставки: Ако всичко това е вярно, то...
21:39 / 20.02.2026
Политологът Александър Маринов: Най-големият проблем на този каби...
21:21 / 20.02.2026
Вътрешният министър ще поиска оставката на главния секретар?
20:50 / 20.02.2026
Кандидат-шофьорите ще плащат двойно
20:17 / 20.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.