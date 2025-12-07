Свлачище затвори прохода Троян-Кърнаре
©
Очаква се от АПИ да бъде създадена необходимата организация за разчистване на пътя. Шофьорите се призовават да използват алтернативни маршрути и да следят актуалната пътна обстановка.
Очаква се повече информация за срока на възстановяването на движението през прохода да бъде предоставена по-късно днес.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Един от моряците на заседналия танкер: Навън е много студено. Храната е развалена. Животът ни вече е застрашен
06.12
Екипажът на танкера край Ахтопол не иска да бъде евакуиран, разполагат с храна и вода за няколко дни
06.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.