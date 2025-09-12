Сподели close
Протест в подкрепа на варненския кмет Благомир Коцев се провежда в този час пред Съдебната палата в София. Шествието е под надслов "Свобода за Варна. Свобода за Благо“.

Подкрепа с присъствието си изрази и столичният кмет Васил Терзиев. Съпругата на варненския кмет също присъства. 

Припомняме, че по-рано днес Софийският градски съд остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста. 

Съдът не уважи искането на защитата му за изменение на мярката му за неотклонение "задържане под стража“ и го остави в ареста. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Срокът за обжалване е 3 дни.