Благомир Коцев се провежда в този час пред Съдебната палата в София. Шествието е под надслов "Свобода за Варна. Свобода за Благо“.
Подкрепа с присъствието си изрази и столичният кмет Васил Терзиев. Съпругата на варненския кмет също присъства.
Припомняме, че по-рано днес Софийският градски съд остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста.
Съдът не уважи искането на защитата му за изменение на мярката му за неотклонение "задържане под стража“ и го остави в ареста. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Срокът за обжалване е 3 дни.
