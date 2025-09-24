ЗАРЕЖДАНЕ...
Средната обща цена на купуваните апартаменти в София се повиши до 160 хил. евро. През 2020 г. средната цена за покупка на апартамент в столицата беше около 100 хил. евро, което означава увеличение с 60% за пет години.
Настоящата година е една от най-силните по отношение на запитвания и реализирани сделки на жилищния пазар за последните над 20 години. Купувачите са изключително активни, а търсенето е голямо в цялата страна. Затова за предлаганите имоти, които са на пазарни цени, бързо се намират купувачи. Причините са много, но най-силен ефект върху пазара на имоти оказва наличното банково финансиране, което е при много ниски лихвени проценти. Липсата на инвестиционни алтернативи и близките до нула лихви по депозитите правят инвестицията в имот най-сигурна и печеливша.
Предстоящото влизане на страната ни в еврозоната също оказва влияние, тъй като хората искат да вложат парите си, преди това да се случи и цените да нараснат още. Същевременно продавачите изчакват. Това променя баланса на пазара в посока недостатъчно предлагане, което води до покачване на цените. Приемането на България в еврозоната ще отпуши пазара, коментират брокери. Очакванията са хората да се успокоят и да добият сигурност в спестяванията и активите си, след което да започнат да взимат по-бързо решения за инвестиции на средствата си. Това ще бъде положително за пазара на имоти.
Сред предпочитаните от купувачите столични квартали са “Манастирски ливади" (със средна цена 2600 евро/кв. м), “Зона Б-5" и широк център (около 2800 евро/кв. м), “Банишора" (2500 евро/кв. м), “Малинова долина" (2100 евро/кв. м). Тези цени са формирани предимно от ново строителство, което доминира търсенето и предлагането на пазара.
Жилищата в София са значително по-достъпни, отколкото в икономически по-развитите страни от Западна Европа. За покупката на един квадратен метър жилищна площ в столицата са необходими 1,2 средни месечни заплати за града. За сравнение, през 2008 г. бяха нужни 3,4 заплати за същата площ, пише "Труд".
