Свързват системите на НЗОК и Националния съвет по лекарствата
©
Интеграцията е реализирана от "Информационно обслужване“ АД, а системите ще започнат да работят синхронизирано от 1 април 2026 г. Новината съобщиха от Министерство на здравеопаздването.
Всяка промяна в Позитивния лекарствен списък вече ще се отразява автоматично в информационните системи на НЗОК. По този начин ще се подобри контролът върху предписването и отпускането на лекарствени продукти, ще се оптимизира работата на специализираната администрация в касата и ще се предотвратят технически грешки или неточности при работата на договорните партньори на НЗОК, които използват централизирани номенклатури на лекарствата.
До момента служителите на здравната каса са сравнявали ръчно промени в лекарствените списъци спрямо предходни периоди. С новата функционалност този процес ще бъде автоматичен, което значително ще намали риска от грешки и неточности.
Освен това интеграция между двете системи ще позволи по-бързо и по-точно въвеждане на актуализациите и ще гарантира безпрепятствен достъп на пациентите до новите лекарствени продукти.
Инициативата е част от усилията на Министерството на здравеопазването за дигитализация на здравната система и за по-добра координация между институциите в лекарствената политика.
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.