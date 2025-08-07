ЗАРЕЖДАНЕ...
ТИР хвърчи със 130 км/ч по магистрала "Тракия"
©
Видеото е заснето днес, в часовете преди обяд.
Случката се разиграва в посока Пловдив. Регистрационният номер на тежкотоварния автомобил е У 5831 ЕЕ.
"Радарите ги няма, камерите "спят", патрули липсват по магистралите, а безнаказаността расте", пишат в своята публикация от ЕЦТП.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В полунощ влизат важни промени, свързани с еврозоната
22:52 / 07.08.2025
Дебора след излизането на Георги от ареста: Цялата треперя, откак...
22:11 / 07.08.2025
Шуменското плато пламна! Не е ясно дали черният леопард се е спас...
21:20 / 07.08.2025
Получаваме противотанковите системи Javelin до края на 2025 годин...
22:51 / 07.08.2025
Нов пожар в Хасковско: Пламъците навлизат в горски терен
20:23 / 07.08.2025
Трик със 100 лева може да превърне магазините и аптеките в безпла...
20:22 / 07.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.