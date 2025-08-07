Тежкотоварен камион шофира със 130 км/ч по АМ "Тракия". Това споделят в свое видео на Фейсбук страницата си от Европейския център за транспортни политики.Видеото е заснето днес, в часовете преди обяд.Случката се разиграва в посока Пловдив. Регистрационният номер на тежкотоварния автомобил е У 5831 ЕЕ."Радарите ги няма, камерите "спят", патрули липсват по магистралите, а безнаказаността расте", пишат в своята публикация от ЕЦТП.