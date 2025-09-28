ТИР гори на автомагистрала "Тракия" на км 226, посока Стара Загора. Очевидци съобщават, че се е образувало километрично задръстване.Официално от АПИ:Временно движението по АМ "Тракия" при км 225, в посока София се осъществява в една лента, поради горящ ТИР. Ограничава се движението в активната и аварийна ленти. Трафикът и се пренасочва в изпреварващата лента.Шофирайте внимателно!