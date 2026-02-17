Сподели close
ТИР се заби в мантинела на пътя Ботевград-Мездра. Обходният маршрут е през искърското дефиле по път II-16 докато бъде репатриран тежкотоварният автомобил. 

В другата посока - Мездра-Ботевград движението се извършва нормално.

Според очевидци катастрофата е станала преди около час. Няма подробности към този момент за състоянието на шофьора.