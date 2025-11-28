ТОЛ камерите са засекли шофьор-рекордьор да кара с 248 км/ч
© Илюстративна снимка
"До момента сме сертифицирали 65 броя отсечки, които засичат средната скорост. Тенденцията е те да бъдат увеличени до 100 до края на 2026 година. От 7-ми септември до момента сме засекли 49 291 000 нарушители, с тенденция те да намаляват. Класацията води шофьор с 248 км/ч", заяви началникът на отдел "Контрол и правоприлагане“ в Българското ТОЛ управление Божидар Чакъров.
Повече четете тук.
Още по темата
/
Адвокат за новите правила и глоби по пътищата: Все още има пролуки и възможност да се измъкнеш
24.09
Експерт за тол камерите: Промяна няма, разположени са на места "хранилки", където е удобно за глоби
23.09
Още от категорията
/
България отмени казармата, но тя започва да се завръща под различна форма в други страни от ЕС
11:00
"Възраждане" за избирането на шефовете на службите за сигурност: Това е нарушение на правилника
10:13
Лекар: От студентските ми години в операционни и кафенета около болници се влиза с едни и същи чехли, маските се носят под носа, а в отделенията цари съмнителна хигиена
27.11
Внимавайте при обмяната на валутата, чейндж бюрата ще ви дават неизгоден курс, а "офертите" на улицата са 100% измама
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
napalma
преди 55 мин.
И като са го засегли ,какво?!?Да не би да има издадена и връчена глоба до сега на някой от септември месец ,когато шумно афиширахте това? Хубава работа ,ама българска!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.