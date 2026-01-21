Тодор Тагарев във връзка с подадената оставка като президент на Румен Радев и очакването вицепрезидентът Илияна Йотова да го наследи на поста.
"Проблемът е в безпринципното отношение на Румен Радев, защото г-жа Йотова никога не е доказвала качества да бъде политик на това равнище. Тя беше пришита към Радев, тя не даде гласове в неговата кампания. Сега се оказа, че човек, за когото са гласували единици – ще стане президент на България.“, посочи Тагарев.
Според него ефектът от влизането на Радев в политиката ще доведе до "изчезването на русофилските партии“ от парламента. Той прогнозира половината от електората на "Възраждане“ да подкрепи Румен Радев. Според него все още не е ясно каква посока ще заеме президентът в оставка по отношение на европейското бъдеще на България.
"Той се опитва да се позиционира като антисистемен и антикорупционен играч, но опитът му показва, че това далеч не е така. Имаше три изцяло негови кабинета и тям видяхме действия, които не предполагат чиста игра и поведение по отношение на тези скрити зависимости. Той достатъчно дълго време е доказвал, че не е европейски ориентиран и демократично настроен“, коментира пред bTV Тагарев.
По думите му Радев ще се опита да избегне темата за конфликта Русия-Украйна. Според него ПП-ДБ няма да се коалират предизборно с президента в оставка.
По отношение на инвестициите на "Райнметал“ у нас, Тагарев каза: "Тази сделка беше представена в публичното пространство като постижение на ГЕРБ, моят екип също е водил разговори с Армин Папергер и с неговите хора. Това решение е резултат от последователни действия на много поредни кабинети. България има интерес да използва импулса от подобно взаимодействие, за да се интегрира по-добре в европейската отбранителна индустриална база“.
Попитан чия е Гренландия, бившият военен министър каза: " Светът не същия, отиваме към тази политика, при която прав е по-силният и може да вземе това, което реши. Досега против тези правила играеше само Путин и имаше всички шансове да бъде възпрян. За съжаление, Китай също се стреми към тези цели. Към тези политици сега се присъедини и Тръмп – въпреки международните договори. Ние трябва да работим за един реалистичен подход, основан на ценности“.
