Тодор Тагарев.
По думите му решението е било взето "на тъмно и на момента“ от Министерския съвет, без яснота дали то реално отговаря на националния интерес. Тагарев постави под въпрос самия характер на новия формат, определяйки го като "странна смесица между международна организация и частен клуб“.
Според Тагарев най-тревожни са финансовите ангажименти, заложени в устава на съвета. Според документа членството е за срок от три години, като може да бъде продължено само при вноска от 1 млрд. долара, която трябва да бъде направена още през първата година.
"Ако правителството си е представяло, че България ще участва дългосрочно, то трябва да е готово да внесе този 1 милиард долара“, подчерта Тагарев.
По повод назначаването на Николай Младенов за специален представител за Газа Тагарев беше категоричен, че това е "огромен личен успех“, но не и за българската дипломация. "Младенов от години няма формална връзка с българската външна политика. Той направи изключително успешна международна кариера в лично качество“, посочи бившият министър пред NOVA NEWS.
Според него няма и пряка връзка между това назначение и присъединяването на България към "Съвета за мир“, нито основания да се очакват конкретни ползи като отпадане на визите за САЩ или участие на български фирми във възстановяването на Газа.
Относно присъствието на американски самолетоносачи край Иран, Тагарев призова за сдържаност в оценките. "Не бих отдал особено значение на това присъствие в този момент“, каза той, отбелязвайки, че подобни военноморски групи се разполагат в региона регулярно.
По думите му пикът на напрежението около протестите в Иран вече е отминал и шансът за незабавна ескалация е малък. "Прогнозите винаги са рисковани, но не очаквам нещо особено да се случи в следващите дни“, заключи Тагарев.
