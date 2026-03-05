Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев и капитан I ранг Васил Данов, член на УС на Атлантическия съвет на България, коментираха в ефира на "Здравей, България“ рисковете за страната ни на фона на ескалацията в Близкия изток и възможните последици за сигурността.И двамата гости се обединиха около тезата, че към момента няма непосредствена военна заплаха за България, но страната трябва да поддържа висока степен на готовност, координация в рамките на НАТО и активна работа по енергийната и вътрешната сигурност.Повод за разговора стана случаят с прехваната балистична ракета над Турция. Тагарев подчерта, че Иран разполага с ракетен арсенал с достатъчен обсег, който теоретично може да достигне и територията на България."Има такъв риск“, заяви той, но уточни, че за точни разчети са необходими данни, които не са публични.Според него конкретният случай с ракетата към Турция вероятно е бил резултат от технически отказ или неизправност. "Според мен тази ракета или е с отказ, или въобще целта ѝ не е била Турция, защото няма логика“, каза Тагарев.И двамата гости обясниха, че България е част от интегрираната система за противоракетна отбрана на НАТО. Кап. Васил Данов подчерта, че системата работи автоматично и се управлява координирано: "Целият щит на НАТО се командва от един център и системите се припокриват“.Той посочи, че в България има два основни ПВО дивизиона, а в региона функционира и базата в Девеселу - Румъния, оборудвана със системата Aegis Ashore: "Тя е най-голямата база в нашия район - с американски системи за противовъздушна и противоракетна отбрана“.Тагарев допълни, че освен сухопътните системи, съюзническо военно присъствие в региона допълва защитата. "Нашите съюзници вече изпратиха кораби в източната част на Средиземноморието, които също имат системи за ПВО и ПРО“, каза той.Тагарев направи критична оценка на техническото състояние на българската противовъздушна система: "Доста са остарели нашите противовъздушни системи. Най-новата С-300 е доставена през 1989 година. Самолетите МиГ-29 са още по-стари“.Той призна, че способностите за противоракетна отбрана на тези системи са силно ограничени. В същото време Данов подчерта, че защитата от НАТО и американското присъствие компенсират тези дефицити: "Пазейки техните самолети, пазят и нас“.Въпросът за риска от атаки срещу цели на наша територия - например заради израелски граждани или чужди военни съоръжения - също беше обсъден в ефира на NOVA.Тагарев обясни, че потенциалните цели на Иран са предимно военни обекти, центрове за командване и контрол и дипломатически представителства. "Тези други възможни цели теоретично не можем да ги изключим на 100%, но към този момент са толкова малко вероятни, че няма място за притеснение“, подчерта той.Дискусията засегна и темата за разполагането на американска авиация на българска територия. Данов уточни, че става дума за предварително разрешение: "То не е дадено вчера. Предвижда се тези самолети, с обслужващия състав, да бъдат разположени от 17 февруари до края на май“.Той допълни, че това е старо решение, а не ново извънредно разрешение.Тагарев изрази притеснение за прозрачността: "Според закона министърът трябва незабавно да информира Народното събрание и президента. А ние едва вчера научаваме подробности“.Данов допълни, че част от детайлите вероятно не могат да бъдат публични, но подчерта: "Обясненията за учение звучат неубедително - трябва да са по-ясни, за да няма спекулации“.В разговора бе засегната и темата за възможно европейско участие в ядрения чадър на Франция.Тагарев обясни, че Франция е една от четирите държави със стратегическа ядрена триада - заедно със САЩ, Русия и Китай. "Това е хипотеза, която отива далеч във времето. Ако Европа загуби американския ядрен чадър, тогава ще се дискутира по-сериозно въпросът“, каза той.