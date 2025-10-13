ЗАРЕЖДАНЕ...
Таксиметров автомобил се заби в автобус на градския транспорт
Хората вече са се качили, шофьорът затваря вратите и е готов да потегли по пътя си, когато жълтото возило се забива в задната част на автобуса.
"Гледам и не вярвам на очите си колко си некадърен!", написа столичанин в коментарите под публикацията.
Има нанесени материални щети по двете возила.
