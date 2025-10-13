Таксиметров автомобил се заби в автобус на градския транспорт в района на Лъвов мост. От публикуваното видео в групата "Катастрофи в София" във Facebook се вижда, че автобусът е спрял на спирка.Хората вече са се качили, шофьорът затваря вратите и е готов да потегли по пътя си, когато жълтото возило се забива в задната част на автобуса."Гледам и не вярвам на очите си колко си некадърен!", написа столичанин в коментарите под публикацията.Има нанесени материални щети по двете возила.