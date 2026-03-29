Таксиметров шофьор: Положението е тежко - караме го на мускули
Курсове на кратки разстояния и огромни разходи за поддръжка на автомобила. В комбинация с повишаващите се цени на горивата, голяма част от таксиметровите шофьори в Благоевград работят за да покрият разходите си.
Мариан Милев – таксиметров шофьор: "Аз карам дизел, сутринта си напълних резервоара, цената беше 1,61, вчера 1,59, сутринта беше 1,61. Тежко е положението в бранша, просто едвам се издържа, караме го на мускули както се казва."
През последните седмици, наблюденията на таксиметровите водачи показват, че и клиентите става все по-малко.
- Цените на горивото, къде?! Да отидеш с една кола… те ходят и на работа, как ще се справят? И таксиметровите също… особено ние от "Грамада", за да отидем до поликлиниката – 6 евро до поликлиниката и обратно… и лекарства.
Роза – таксиметров шофьор: "100-тина и под 100, няма работа, скъпо им е на хората… дано приключи всичко да не скачат повече, че оставаме без работа.
Кирил – таксиметров шофьор: "Работим за стотинки, след това всичко отива за гориво. Трудно е много, защото много от колегите си купиха нови коли, не всеки има пари за нов автомобил, повечето са със заеми, това им е като камък на плещите всеки месец."
Планираната помощ от държавата няма да засегне никой от таксиметровите водачи, с които се срещна екипът ни. Това е причината от няколко седмици все повече жълти коли да си стоят по гаражите.
Цветан Гушков – таксиметров шофьор: "Няма да помогне на никой, нито тези 20 евро, където ги мислят… помощ няма."
Мариан Милев – таксиметров шофьор пред БНТ: "Де факто ние работим едва ли не за разходите, а ние издържаме семейства, имаме деца, други разходи, като всеки един нормален човек… има колеги дето прекратяват с бизнеса и започват друга работа."
- 20 евро на месец, дори ние нямаме достъп до тези пари… нашият бранш, за нас никой не мисли.
От бранша се надяват държавата и общините да намерят механизми, с които да ги облекчат. А вариантите, според тях, намаляването на ДДС-то или чрез отпадане на патентните данъци, които плащат всяка година към общината, в която се намират.
