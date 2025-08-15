ЗАРЕЖДАНЕ...
Таксиметров шофьор за свирепата катастрофа в София: Помислих, че бомба падна! Беше страшно
Уважаваме желанието му да не показваме лицето му.
"Оставих клиенти в "Овча купел“ и се връщах. Чаках на ляв завой на светофара на "Възкресение“. Гледам за адреси. Автобусът се падаше от дясната ми страна. Чу се много силен шум. Видях колата в автобуса“, каза мъжът пред bTV.
"Нещо страшно беше. Дойдоха много бързо от Спешна помощ и полицаи. Помислих, че бомба падна. Виждал съм много работи. Имам лека щета и по моя автомобил“, добави той.
"Шофьорът на автобуса беше много стресиран. Даже на осъзнах какво се случва. Чаках адрес. Ясно е, че е карал с висока скорост. С колегата опитахме да извадим хората от колата, но беше много смачкана. Един полицай се поряза, докато изкарва хората“, каза още таксиметровият шофьор.
