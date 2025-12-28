Такситата "без апарат"?: До полунощ в лева, после в евро – ще си го изчислите сами
©
В новогодишната нощ такситата до 00:00 часа ще ни возят в лева, а след полунощ - в евро. Но таксиметровите шофьори имат притеснения по две причини - едната е, че временно след полунощ постерминалите няма да работят, съответно разплащането с карта за кратко ще е невъзможно. Другата причина е, че някои от по-старите модели апарати в колите все още не са настроени да показват цената в евро. Така, на дисплея ще се визуализира само цената в лева, предупреждава NOVA.
Проблемът настъпва от факта, че рестото за клиента трябва да бъде в евро. Освен това водачите трябва да са снабдени и с достатъчно евробанкноти в себе си, за да връщат ресто. Шофьорите са заплашени и от санкция, ако апаратът не показва цената в евро.
Според Красимир Цветков от Националния таксиметров синдикат всичко това е възможно да доведе до хаос, объркване и грешки.
Още по темата
/
Влизането на България в еврозоната ще промени паричната политика на страната, но ще имаме глас за решенията
15:28
The Guardian: България се подготвя за присъединяване към еврозоната на фона на опасения от руска дезинформация
11:38
Програмисти от Пловдив създадоха онлайн калкулатор, който бързо изчислява връщането на ресто в евро и лев
27.12
Финансист за еврото: Няма място за притеснение, защото до момента бяхме по фиксиран валутен курс
26.12
Още от категорията
/
Кметът Ревански за Бриджит Бардо: Всяка мечка, която днес живее достойно под небето на Белица, носи частица от нейното голямо сърце
19:04
Човекът, който измисли да предаваме капачки и да спасяваме деца: Това е най-позитивното място – влизат двама, излизат трима
17:14
Статистиката: Над 70% от милиардерите в света са постигнали огромното си богатство сами. Значи и ние имаме шанс
16:35
Блокадите на гръцките фермери продължават с пълна сила, движението през граничните пунктове с България отново е затруднено
09:53
Боровец на 130 г. : Предвижда се 10-местен кабинков лифт, който да стига за 12 минути до Маркуджиците
09:21
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.