ЗАРЕЖДАНЕ...
Таксите в предучилищното и училищното образование вече са в евро
©
Това предвижда проект за изменение и допълнение на Тарифата за таксите в системата на предучилищното и училищното образование, който е публикуван за обществено обсъждане. Няма промяна в цените на вече съществуващите услуги, определени в Тарифата. В документа са описани различните видове административни такси в системата – вписване на частна детска градина или училище в Регистъра на институциите в системата на образованието, обучение на граждани от трети държави над задължителната училищна възраст, оценяване на познавателна книжка, учебник или учебен комплект за предучилищното и училищното образование и др.
Двойното обозначаване на размерите на тарифите е свързано с изпълнението на Закона за въвеждане на еврото, който предвижда цените на всички стоки и услуги, които се предлагат на потребителите, да са обявени с двете валути.
Във връзка промените в Закона за професионалното образование и обучение в Тарифата за таксите се регламентират и условията за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално обучение или информално учене. Измененията в подзаконовия нормативен целят синхронизиране на нормативната уредба и нямат връзка с приемането на еврото.
Съгласно приетия от Народното събрание Закон за професионалното образование и обучение за разходи по установяване, документиране, оценяване и признаване на професионалния опит, както и за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация в държавните и общинските институции, се заплащат такси. Те могат да бъдат за валидиране на единица резултат от ученето, на квалификация по част от професия и на степен на професионална квалификация.
За последните две възможности и до момента желаещите да валидират професионалните си умения заплащаха такси, на базата на реално направените разходи, но нямаше единен стандарт. Чрез въвеждането на такъв ще се даде възможност за достъп до процедурата на широк кръг хора, които желаят да валидират своята професионална квалификация, придобита чрез неформално обучение или информално учене.
Още по темата
/
Илия Лингурски: Средствата и активите в евро, които обезпечават българската валута, са около 69 млрд. лв.
03.09
Социологът Кънчо Стойчев: В стремежа си да запазят властта, управляващите ще са склонни на нови и нови заеми
03.09
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
02.09
Съществувала е възможност единната европейска валута вместо "евро" да се нарича "екю" или "дукат"
02.09
Ако един човек има 100 000 лева в брой и иска да ги смени в евро, за да избегне проверки, може 10 пъти да обмени по 10 000
02.09
Темата за еврото влиза в учебниците! МОН напомня на учителите да интегрират темата за въвеждането му в клас
01.09
От 1 януари във фиша за заплата ще пише само сумата в евро, равностойността й в лева няма да фигурира
01.09
Още от категорията
/
Асоциация "Родители": Учебният процес трябва да бъде радикално преобразен, за да отговори на днешните потребности
17:12
Лавров нарече "глупости" твърденията за предполагаема руска атака срещу самолета на Фон дер Лайен
17:01
Педагогически съветник: Оценката ми за образованието в момента е много ниска. Все още не вървим в правилната посока
13:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.