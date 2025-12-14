Танкерът "Кайрос" е готов за изтегляне
Утре около 06:30 ч. започва операцията за изтегляне на плавателния съд, изоставен от турски влекач край Ахтопол преди повече от седмица.
Състоянието на кораба остава стабилно, няма установено замърсяване. Изцяло е изгоряло румпелното помещение, където очевидно е поразен танкерът от украински дронове. Главният двигател подлежи на ремонт, както и част от агрегатите в машинното отделение. Надстройката и мостика са частично изгорели. По кърмовата част има следи от шрапнели.
