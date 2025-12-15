Танкерът "Кайрос" вече е закотвен успешно в Бургаския залив
В следващите два дни предстои да бъдат изчислени всички направени от държавата разходи за танкера от неговото навлизане в териториалните води на България до днес. Веднага след това сумата ще бъде предявена на корабособственика. Чак след заплащането ѝ той ще може да организира извеждането на кораба от българските териториални води.
Кап. Иванов: Не можем да ремонтираме "Кайрос" заради санкциите, можем само да съдействаме безопасно да напусне нашия регион
11.12
Рибар за танкера "Kairos": Турците с някакви влекачи, тъпър-тъпър оставят го тук, "аре България да се оправя"
08.12
Велизар Шаламанов за войната в Украйна: Цялата отговорност ще се стовари върху Европа и върху България. Трябва да имаме план "Б"
22:28
Освободиха двама от обвиняемите за смъртта на 8-годишния годишния Иван от Разлог, който загина при инцидент в Несебър
20:44
Сдружение за дива природа "Балкани" и изграждането на АМ "Струма": Не отговаря на минималните изисквания за магистрала – да бъде отделена от местния трафик
20:43
Външният министър: Единствено Украйна има правото да взема решения по чувствителни въпроси, включително и териториални
19:06
Караджов: Щяхме да съкращаваме 5500 кухи места, за които обаче вървят бюджети и след това тези пари се превръщат в ДМС-та
19:05
Буруджиева: С всяко нещо, което не успява добре да се случи в България, Борисов ще ни връща към неговата теза "когато аз бях министър-председател"
18:20
КТ "Подкрепа: Всички 265 общини ще трябва да работят повече от половин година с бюджета за 2025 г.
17:46
Очаква ни студена утрин
20:05
