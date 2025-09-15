ЗАРЕЖДАНЕ...
Таня Михайлова: Днешният първи звънец ни дава надежди
Таня Михайлова пожела на учениците да учат и мислят, да бъдат любопитни, да уважават своите родители и учители и благодари на учителите за неуморния труд и възрожденския плам, с който водят децата по пътя на знанието. "Много важна е и подкрепата на родителите, за да има силна общност, без която училището би било просто една сграда“, каза още тя.
Изграждането на нова образователна и физическа среда, в която с помощта на съвременните технологии се повишава интересът към науките и научните изследвания у учениците, е основна цел на проекта за новия STEM център, подчерта директорът на училището Малина Николова.
В центъра фокусът е върху интегрирането на учебно съдържание и учебни преживявания в сферата на науките, технологиите, инженерното и математическото мислене. В него са обособени Зона "Център за млади изследователи“ с 25 работни места и Зона "Изследователска лаборатория“. Оборудвани са и пет високотехнологични класни стаи. За учениците са осигурени софтуерни пакети с дигитални ресурси, видео и аудио уроци, 360VR панорами, 3D модели и библиотека за софтуерна среда с банка от дигитални образователни ресурси. 22 деца в подготвителна група и 365 ученици от I до IV клас ще споделят знания, умения и компетентности, водещи към успех.
