В разгара на голямото пътуване трафикът на магистрала "Хемус" е все по-интензивен. За това съобщават пътуващи в социалните мрежи.

Напомняме, че днес е последният ден от почивните дни за Великденските празници. От АПИ прогнозираха, че близо 200 хил. души ще напуснат големите градове, за да отбележат празника.

Колона от автомобили се извива на 35 километър от АМ "Хемус" посока София.

Изключително натоварено е движението и по АМ "Тракия" отново посока столицата. Тапата започва от 73 километър. Вследствие на трафикът е станала и верижна катастрофа в района на 77-76 км.

Информация от АПИ

Временно движението се осъществяваше в изпреварващата лента в тунел "Витиня" на АМ "Хемус" в посока София поради аварирал камион. Около 13:00 ч. движението е възстановено.

Въпреки това задръстванията продължават.