Реален смисъл вотът на недоверие можеше да има, ако опозицията беше изчакала внасянето на бюджета, за да го направи. Сега няма политическа логика предварително да се иска вот на недоверие, преди да се види бюджета, който ще покаже параметрите на икономическата политика, срещу която застава опозицията. Това каза политологът Татяна Буруджиева в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Целта на вота според нея е да не позволи енергията на протестите да спадне. "Трябва да има икономически поводи да се активизира протестът, за да се получи този римейк от 1997 г., който целят организаторите на протеста, и да ни се покаже как всички хора са на улицата точно заради икономически причини, макар че протестът всъщност е по-скоро ценностен и идеологически, отколкото икономически“, добави Буруджиева.

Тя не очаква на този етап правителството да подаде оставка заради натиска от протестиращите. "Ако това продължи, по-скоро протестите биха могли да затънат в ситуацията, която наблюдаваме в Сърбия – там продължава да има протести, но протестиращите продължават да не знаят точно какво искат, защото водачите на протеста, онези, които го активизират и подсилват с едни достатъчно ефективни кампании, нямат яснота какво точно искат да направят“, посочи Татяна Буруджиева.

По думите й успехът на един протест зависи от това дали протестиращите знаят какво искат да постигнат. "Ако протестът е икономически, както те казват, те трябва да дадат икономическата алтернатива, а не просто плакати и снимки в мрежите. Ако протестът обаче е ценностен, там нещата са по-различни. Трябва да се покаже по-скоро силата на ценността, т.е. мнозинството, което се обединява около разбирането за това какъв трябва да бъде светът и каква трябва да бъде България“, обясни политологът.

С извънредното си обръщение след протеста в понеделник президентът Румен Радев според нея прави заявка, че той е говорителят на протеста. "Това е единствената логика. Иначе нямаше никакъв смисъл от това обръщение. В обръщението си той всъщност се опря на това какво искал протестът. Дали тази битка за лидерство на протеста ще се развие и за лице, което хората да припознаят като новия, бъдещия водещ политик в България, ще видим тепърва“, допълни Буруджиева.

Според нея агресивното поведение на част от политиците легитимира агресията на улицата. "Има и нещо друго. Възможно е Мирчев да искаше да покаже колко слаб и уязвим всъщност е Пеевски, който е зад гърбовете на НСО, и че може да бъде съборен“, добави политологът.