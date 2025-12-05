Татяна Буруджиева: Реален смисъл вотът на недоверие можеше да има, ако опозицията беше изчакала внасянето на бюджета
Целта на вота според нея е да не позволи енергията на протестите да спадне. "Трябва да има икономически поводи да се активизира протестът, за да се получи този римейк от 1997 г., който целят организаторите на протеста, и да ни се покаже как всички хора са на улицата точно заради икономически причини, макар че протестът всъщност е по-скоро ценностен и идеологически, отколкото икономически“, добави Буруджиева.
Тя не очаква на този етап правителството да подаде оставка заради натиска от протестиращите. "Ако това продължи, по-скоро протестите биха могли да затънат в ситуацията, която наблюдаваме в Сърбия – там продължава да има протести, но протестиращите продължават да не знаят точно какво искат, защото водачите на протеста, онези, които го активизират и подсилват с едни достатъчно ефективни кампании, нямат яснота какво точно искат да направят“, посочи Татяна Буруджиева.
По думите й успехът на един протест зависи от това дали протестиращите знаят какво искат да постигнат. "Ако протестът е икономически, както те казват, те трябва да дадат икономическата алтернатива, а не просто плакати и снимки в мрежите. Ако протестът обаче е ценностен, там нещата са по-различни. Трябва да се покаже по-скоро силата на ценността, т.е. мнозинството, което се обединява около разбирането за това какъв трябва да бъде светът и каква трябва да бъде България“, обясни политологът.
С извънредното си обръщение след протеста в понеделник президентът Румен Радев според нея прави заявка, че той е говорителят на протеста. "Това е единствената логика. Иначе нямаше никакъв смисъл от това обръщение. В обръщението си той всъщност се опря на това какво искал протестът. Дали тази битка за лидерство на протеста ще се развие и за лице, което хората да припознаят като новия, бъдещия водещ политик в България, ще видим тепърва“, допълни Буруджиева.
Според нея агресивното поведение на част от политиците легитимира агресията на улицата. "Има и нещо друго. Възможно е Мирчев да искаше да покаже колко слаб и уязвим всъщност е Пеевски, който е зад гърбовете на НСО, и че може да бъде съборен“, добави политологът.
