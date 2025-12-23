Даниил ще извърши своето първо мирно посещение, след избора и интронизацията си на патриаршеския престол на Българската православна църква.
Посещението ще започне на 25 декември – Рождество Христово и ще завърши на 28 декември. На 26 декември – Събор на Пресвета Богородица – Негово Светейшество патриарх Даниил ще съслужи с Вселенския патриарх Вартоломей в храма на Вселенската патриаршия "Св. Георги“ – Фенер, а на 27 декември – патриарх Даниил ще възглави светата Литургия по повод храмовия празник на българската църква "Св. Стефан“ на Златния рог, известна още като "Желязната църква“.
Тъй нареченото мирно посещение е част от историята на Църквата, особено развито благодарение на улеснените възможности за пътуване през последните два века. Църковната традиция постановява всеки новоизбран патриарх на Поместна църква – патриаршия и архиепископия да направи свое мирно послание и посещение до Поместните православни църкви. Кулминацията на едно такова посещение е отслужването на съвместна света Литургия и причастяването с Тялото и Кръвна Христови, като по този начин се засвидетелства единството във вярата и братолюбието между Поместните църкви.
В най-новата история на Българската православна църква всички нейни предстоятели, от последните 80 години, са извършили свои мирни посещения не само до седалището на Вселенската патриаршия в Истанбул, Турция, но и до другите Поместни православни църкви.
