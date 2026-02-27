Тази година ще купуваме много по-скъпи мартеници
© БГ бизнес
Най-осезаемо е увеличението при конците и декоративните елементи – основни компоненти в изработката на мартеници.
По думите на Ани, чиле пресукан конец, което миналата година е струвало 6,50 лв, сега се предлага на цена от 6,50 евро (приблизително 12–13 лв). Това означава почти двойно увеличение в левова равностойност.
Подобна е ситуацията и при металните елементи. Пет метални декоративни части, които са стрували 1 лев, вече се продават за 1 евро (около 2 лева). Макар на пръв поглед сумата да изглежда малка, при по-големи количества разходите нарастват значително, информира businessnovinite.bg.
Проверка в онлайн магазини за хоби материали показва, че прежда усукана бяло и червено, сатенирана 500 грама струва 15.32 евро (29,97лв.), а различни декоративни елементи и мъниста варират. Може да откриете пластмасови елементи 106 броя за 1,50 евро. Металните са с една идея по-скъпи. 5 броя висулки струват 1,40 евро. Цената варира в зависимост от разбера и качеството. И при тях се наблюдава увеличение спрямо предходни години.
По-високите цени на суровините неминуемо се отразяват върху крайната стойност на мартениците. Ако през миналата година обикновена гривна се е продавала за около 1,50 лв, сега цената ѝ достига 1-1,50 евро, което се равнява на 2 лв.. По-сложните модели и мартениците с повече декоративни елементи могат да надхвърлят 2 евро.
За майсторите това означава по-ниска печалба или необходимост от корекция в цените, за да покрият разходите си. При ръчната изработка към стойността на материалите се добавят и трудът, времето и разходите за участие на базари или наем на търговски площи.
Въпреки поскъпването, интересът към мартениците остава висок. За мнозина те не са просто аксесоар, а символ на здраве и традиция. Производителите споделят, че клиентите усещат ръста в цените, но продължават да купуват, макар и по-внимателно и с по-ограничен бюджет. Така тази година Баба Марта идва не само с червено и бяло, но и с по-високи разходи за онези, които пазят традицията жива чрез ръчния труд.
Още от категорията
/
Хиновски: Както при дистанционното отчитане, така и при обикновените електромери са установени завишени сметки
18:50
Журналистът Юлия Владимирова: На тазгодишното "Берлинале" се усещаше по-силно политическо напрежение от обикновено
17:48
Юлиян Попов за "Петрохан": Идваха при мен, искаха да се поднови споразумението, казах, че няма как
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.