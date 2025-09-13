ЗАРЕЖДАНЕ...
"Те и сега ни мамят с българските пари": Притесненията на възрастните хора за еврото продължават
Жители от хасковското село Стамболийски присъстваха на разяснителната кампания за приемане на еврото. Страховете им са свързани със съмнителни търговски практики, на които казват, че вече са жертви.
Възрастните хора се вълнуват ще имаме ли стотинки и къде ще се обменят парите.
"Те и сега някои хора ни мамят с българските пари", каза Господинка пред Bulgaria ON AIR.
За да отговорят на всички притеснения на място в двора на Пенсионерския клуб пристигнаха експерти от "Български пощи", служители на Община Хасково и полицията, както и заместник-областния управител на Хасково.
"Български пощи ще обменя еврото само в населени места, където няма банки и областни институции", обясни Иван Попов от ОПС – Хасково.
В област Хасково общо 109 пощенски станции ще извършват услугата от 1 януари. Обмяната ще става само срещу лична карта, а пощите ще използват специален софтуер.
Подобни разяснителни кампании ще се провеждат в цялата страна.
