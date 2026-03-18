ЦИК определи чрез жребий номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април. На предсрочния вот ще се явят общо 24 формации – 14 партии и 10 коалиции.- ПП "Има такъв народ"- ПП "Пряка демокрация"- КП "Синя България"- ПП "Морал единство чест"- КП "БСП – Обединена левица"- ПП "Народна партия истината и само истината"- КП "Продължаваме Промяната – Демократична България"- ПП "Възраждане"- КП "Моя България"- ПП "Движение на непартийните кандидати"- КП "Алианс за права и свободи" – АПС- КП "Антикорупционен блок"- ПП "Национално движение непокорна България"- ПП "Величие"- КП ГЕРБ-СДС- КП "Трети март"- ПП "Движение за права и свободи"- ПП "Нация"- ПП "България може"- КП "Сияние"- КП "Прогресивна България"- ПП "Съпротива"- ПП "Партия на Зелените"- ПП "Глас народен"