Теглят номерата на бюлетините: Вижте с кой номер ще се яви вашият фаворит на изборите
© ФОКУС
Изтеглените номера са:
Номер 1 - ПП "Има такъв народ"
Номер 2 - ПП "Пряка демокрация"
Номер 3 - КП "Синя България"
Номер 4 - ПП "Морал единство чест"
Номер 5 - КП "БСП – Обединена левица"
Номер 6 - ПП "Народна партия истината и само истината"
Номер 7 - КП "Продължаваме Промяната – Демократична България"
Номер 8 - ПП "Възраждане"
Номер 9 - КП "Моя България"
Номер 10 - ПП "Движение на непартийните кандидати"
Номер 11 - КП "Алианс за права и свободи" – АПС
Номер 12 - КП "Антикорупционен блок"
Номер 13 - ПП "Национално движение непокорна България"
Номер 14 - ПП "Величие"
Номер 15 - КП ГЕРБ-СДС
Номер 16 - КП "Трети март"
Номер 17 - ПП "Движение за права и свободи"
Номер 18 - ПП "Нация"
Номер 19 - ПП "България може"
Номер 20 - КП "Сияние"
Номер 21 - КП "Прогресивна България"
Номер 22 - ПП "Съпротива"
Номер 23 - ПП "Партия на Зелените"
Номер 24 - ПП "Глас народен"
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.