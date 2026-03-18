Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
ЦИК определи чрез жребий номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април. На предсрочния вот ще се явят общо 24 формации – 14 партии и 10 коалиции.

Изтеглените номера са: 

Номер 1 - ПП "Има такъв народ"

Номер 2 - ПП "Пряка демокрация"

Номер 3 - КП "Синя България"

Номер 4 - ПП "Морал единство чест"

Номер 5 - КП "БСП – Обединена левица"

Номер 6 - ПП "Народна партия истината и само истината"

Номер 7 - КП "Продължаваме Промяната – Демократична България"

Номер 8 - ПП "Възраждане"

Номер 9 - КП "Моя България"

Номер 10 - ПП "Движение на непартийните кандидати"

Номер 11 - КП "Алианс за права и свободи" – АПС

Номер 12 - КП "Антикорупционен блок"

Номер 13 - ПП "Национално движение непокорна България"

Номер 14 - ПП "Величие"

Номер 15 - КП ГЕРБ-СДС

Номер 16 - КП "Трети март"

Номер 17 - ПП "Движение за права и свободи"

Номер 18 - ПП "Нация"

Номер 19 - ПП "България може"

Номер 20 - КП "Сияние"

Номер 21 - КП "Прогресивна България"

Номер 22 - ПП "Съпротива"

Номер 23 - ПП "Партия на Зелените"

Номер 24 - ПП "Глас народен"