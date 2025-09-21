С над 90 000 асансьора България е втора в света по асансьори на глава от населението. Повечето от тях обаче са на повече от 40 години и често по-стари от хората, които ги ползват. Каква е истинската цена на този "комфорт“ и кой е отговорен за поддръжката на тези машини?"Има асансьори от 30-та, 40-та и са в състояние, в което не трябва да се движат, но там е на принципа - нали работи, какъв е проблемът", разказва пред NOVA бившият асансьорен техник Николай Ваклинов.Като асансьорен техник до 2008 година Николай Ваклинов е чувал тези думи безброй пъти. Днес обаче е инвалид след трудов инцидент.“2008 година правих асансьори като стана инцидент по време на работа. Една машина падна върху мен. Истината е, че съм се возил в асансьори, в които като знам за какво става въпрос, съм изпитвал ужас", споделя той.Според данни на Българската асансьорна асоциация страната ни е на второ място в света по брой асансьори на глава от населението. Бройката е над 90 000.Николай Маринков, главен секретар на Българската асансьорна асоциация, споделя, че имаме най-опасните асансьори. Всеки от тях подлежи на годишен технически преглед. Но не от държавата, а от квалифициран частен инспектор.Инж. Христо Таков, говорител на Българската асансьорна асоциация, смята, че асансьорите са като колите. “Те трябва да минават ежегодно технически преглед".Най-отгоре има стикери, които показват кога са проверени и кога е следващата проверка. “Всичко е формално, за съжаление. Ние имаме информация от десетилетия назад за масови практики да не се правят тези инспекции. Носят се документите на инспектора, в някакво кафене или в офиса той ги подписва, подпечатва", коментира Маринков.“На принципа асансьорът върви ли? Върви. Слагаме печата и продължаваме нататък", казва бившият асансьорен техник.Въпреки това към Главна дирекция инспекция за държавен технически надзор, официални сигнали за нарушения няма.“Всеки техник, със своя подпис и печат, носи съдебна отговорност", казва Григор Къшов, директор на Главна дирекция инспекция за държавен технически надзор към ДАМТН. По думите му всяка година има отнети лицензи и отнети удостоверения. Асансьорите си намират друга поддръжка, а хората се преориентират.От началото на годината 55 асансьора в София и Бургас са спрени от експлоатация. Констатирани са две аварии. Едната е само с материални щети. “И една с пострадал човек, поради това, че се е евакуирал сам от асансьора, затова призовавам всички - не излизайте самички от асансьора, нека дойде техник и да ви извади", казва Къшов.“В 95% от тези асансьори тази вратичка се отваря и човекът има достъп, но е много опасно, защото трябват определени познания", коментира Таков.При авария трябва да подадете сигнал на телефонния номер, който по закон трябва да е залепен в кабината или да натиснете жълтото копче, която ще ви свърже с техническата фирма. “Ако няма връзка, това е наказуемо, ако не си вдигат телефоните от стикера и това е наказуемо, ако се забавят повече от час, то това също е наказуемо", споделя Маринков.Но бившият асансьорен техник казва, че справедливото обезщетение е рядкост. “Стана 2008, делата започнаха 2009, сега сме 2025 и обезщетението, което е в много по-малък размер, си го получих преди 3 месеца. Почти 16 години, защото бяха няколко човека с няколко адвоката, които все липсваха и бяха заети на първа инстанция".И докато той чака повече от 17 години за окончателно решение по своя случай, през това време европейските изисквания за безопасност все още не са напълно приложени у нас.“Ние тук, европейска държава почти 20 години, не можем да решим нещо елементарно", смята Маринков.“Един асансьорен производител не му е дал срок на годност. Не може ние да кажем, държавата да каже - от утре всички асансьори да бъдат нови, все едно да кажем от утре всички шофьори да карат нови коли. Няма да ви хареса, нали?", попита Къшов.“За времето си това може да е било окей, но след някаква експлоатация от дълги години със сигурност това не е безопасно за хората", коментира Ваклинов.