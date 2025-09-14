ЗАРЕЖДАНЕ...
Текат проверки на училищните автобуси
©
До момента са инспектирани близо 1000 автобуса с договори за ученически превози. Съставен е един акт на водач за липса на валиден технически преглед и са дадени 36 предписания за отстраняване на несъответствия. Те са свързани основно с обозначаването на автобусите с табели за превоз на деца, заверки на пожарогасители, смяна на гуми, валидност на техническите прегледи и удостоверенията за допълнителен преглед на оборудването им.
До 14 септември инспекторите на ИА "Автомобилна администрация“ ще извършват превантивен контрол във фирмите, които ще превозват ученици през новата учебна година. Основната цел е да се провери дали превозвачите отговарят на всички изисквания и дали автобусите са технически изправни.
От първия учебен ден до края на септември проверките ще продължат и на пътя. Инспекторите ще следят за техническото състояние на автобусите, валидността на документите и изпълнението на вече дадените предписания.
Контролът ще продължи през цялата учебна година, включително и по време на ваканциите, за да се гарантира сигурността на децата и учениците при пътуване.
Още по темата
/
ВМРО: Защо държавата подпомага учениците за първия учебен ден, а децата в детските градини – не?
11:24
172 осмокласници ще прекрачат за първи път прага на най-старото средно техническо училище във Варна
12.09
Вълчев: Всички ученици започват присъствено. Стартирали са ремонти в 1500 училища и детски градини това лято
10.09
Още от категорията
/
Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронове на Русия, Европа няма да може да се справи
11:25
Росен Желязков: Отнасяме се сериозно към вота на недоверие и не подценяваме нито един аргумент
10:08
Илиян Василев: Нула шанс да го сломят! След месеци в ареста, под надзора на заптиета и със стягащи белезници — каква усмивка има Благомир Коцев!
13.09
Установим ли нередност при въвеждането на ерото, ще имаме възможност да се оплачем, но за всеки проблем – пред различна институция
13.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.