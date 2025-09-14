От 14 август 2025 г. ИА "Автомобилна администрация“ започна проверки на автобусите, които ще превозват деца и ученици през новата учебна година.До момента са инспектирани близо 1000 автобуса с договори за ученически превози. Съставен е един акт на водач за липса на валиден технически преглед и са дадени 36 предписания за отстраняване на несъответствия. Те са свързани основно с обозначаването на автобусите с табели за превоз на деца, заверки на пожарогасители, смяна на гуми, валидност на техническите прегледи и удостоверенията за допълнителен преглед на оборудването им.До 14 септември инспекторите на ИА "Автомобилна администрация“ ще извършват превантивен контрол във фирмите, които ще превозват ученици през новата учебна година. Основната цел е да се провери дали превозвачите отговарят на всички изисквания и дали автобусите са технически изправни.От първия учебен ден до края на септември проверките ще продължат и на пътя. Инспекторите ще следят за техническото състояние на автобусите, валидността на документите и изпълнението на вече дадените предписания.Контролът ще продължи през цялата учебна година, включително и по време на ваканциите, за да се гарантира сигурността на децата и учениците при пътуване.