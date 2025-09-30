ЗАРЕЖДАНЕ...
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
©
В тренировката ще участват и интегрираните локални системи за оповестяване, изградени в обекти, чиято дейност създава опасност от възникване на бедствия.
Тренировката ще се извърши за проверка на техническото състояние на националната система и за обучение на населението.
Системата BG-ALERT ще разпространи тестово съобщение на територията на цялата страна, съдържащо текст на български и английски език. Тестовите съобщения подлежат на управление от настройките на мобилните устройства. За получаването им е необходимо активиране на канала с "Тестови сигнали“ чрез менюто на устройството от страна на потребителите.
Повече информация относно системата BG-ALERT може да намерите на www.bg-alert.bg.
Припомняме, че системата се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври - в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Целта е проверка на техническото състояние на изградената сиренна система, повишаване уменията за задействане на системата и излъчване на информация на живо, а също и обучение на населението за разпознаване на сигналите.
Още по темата
/
МВР обясни за BG-Alert
18.10
Тестваха BG-ALERT
29.11
Още от категорията
/
Работодатели: Изчисленията са, че "само" 450 хиляди получават минимална заплата, но това е грешно число
16:19
Вицепрезидентът: АЕЦ "Белене" се превърна в символ на разделения, лобирания и политизация на енергийната политика
13:33
Властите дават само още седмица на търговците и започват ефективни глоби за неспазване на Закона за еврото
12:51
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.