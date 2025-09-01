Теменужка Петкова. За този ръст най-много принос имат данъчните постъпления, които се увеличават с 5 милиарда и 400 милиона, което е близо 16,7% ръст спрямо 2024 година, поясни тя.
"Разходите също бележат ръст. Те са 50 милиарда и 400 милиона - те се увеличават със 17,7%. Всичко това е на база на приети промени в законодателството през предходните години".
Това са поредица от разходи, които бяха свързани със задължения към Регионалното министерство и АПИ - над 400 милиона. Над 276 милиона са изплатени и на Министерство на транспорта.
Дефицитът към 31 юли е в размер на 4 милиарда и 200 милиона или 1,96% от прогнозния БВП на страната.
"Приходите наистина са амбициозни в заложения бюджет за 2025 година, но трябва да кажем защо приходите са свръхамбициозни. Защото разходите в предходните години са били наистина свърхамбициозни. Всички тези промени в нормативната уредба, които водят до увеличаване и постоянни разходи по отношение на бюджета дават отражение в този период".
Приходите от ДДС бележат ръст с 22%, заяви Теменужка Петкова. Забавяне при събирането на ДДС има в Агенция "Митници". Мерките, които "колегите от НАП и Агенция "Митници" са набелязали вече дават резултати".
Тя допълни, че приходите от ДДС са с 1 милиард и 600 хиляди повече в сравнение със същия период на миналата година.
"Срокът, в който тези мерки действат е силно скъсен с оглед на това, че бюджетът беше приет късно. Част от тези мерки влязоха от 1 май. Това обяснява изоставането по отношение на приходите. Пак казвам тези приходи са амбициозни, но тази амбиция има своето обяснение - последните 4 години, в които разходите бяха свръх свръх амбициозни".
Теменужка Петкова коментира и ПУВ така:
"Беше даден сериозен старт по отношение на усвояването на тези средства и реализацията на проектите. Така, че ние се надяваме и очакваме с голям интерес и полагаме големи усилия приходите, които са заложени в ПУВ по второ и трето плащане до края на годината да бъдат факт".
Тя заяви, че тези 4 политически години безвремие и липса на политическа отговорност на практика дадоха своето отражение върху публичните финанси на държавата.
