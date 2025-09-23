Темата с промяната на данъчната политика на България не стои на дневен ред пред страната ни. Това е препоръка, която Международният валутен фонд прави не за първи път към страната ни, но тя има по-скоро императивен характер. Това коментира пред журналисти в старата столица министъра на финансите Теменужка Петкова във връзка с последния доклад на Международния валутен фонд, предаде кореспондент на"Това е препоръка в средносрочен план, когато постигнем оптимизация на разходите, свързани със здравеопазване, с образование, с инфраструктура, те предлагат да се помисли, да се преосмисли за друг подход“, посочи още Петкова.Министърът обърна внимание и рисковете, които Международния валутен фонд посочва, като обобщи, че политическата несигурност ще има негативно влияние върху обстановката след приемането на еврото в България."Евентуалното връщане на политическата несигурност ще доведе до това да не могат да бъдат реализирани ползите от въвеждането на еврото в Република България. В тази връзка искам да обърна внимание на колегите от ПП – ДБ, които неистово искат да свалят правителството, просто до какво ще доведе това и къде ще стигне държавата. Те трябва да си дадат много ясна сметка“, категоричка бе Теменужка Петкова.Тя бе категорична и, че въвеждането на еврото у нас няма да повлияе по негативен начин на финансовата политика на страната ни. Каза и, че правителството не предвижда увеличение на никакви данъци. Повече вижда във видеото.