Теменужка Петкова от парламентарната трибуна.
По думите ѝ размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа, изразено като дял от Брутния вътрешен продукт за 2026 година, е дефицит от 3% от БВП.
"Размерът на бюджетното салдо на сектор "Държавно управление" на начислена основа, изразен като дял от БВП за 2026, е също дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт", каза още тя.
Петкова посочи, че фискалната политика цели да гарантира дългосрочната устойчивост на публичните финанси.
Теменужка Петкова: Дългът на България ще достигне 37,6 млрд. евро през 2026 г.
© Булфото
Още по темата
/
Костадин Костадинов: Бъркат в джоба на всеки един българин, за да вържат този бюджет на фалита
14:53
Бюджетът на съдебната власт със 180 млн. евро по-малко – никой от магистратите не се появи при обсъждането в комисия
20.11
Още от категорията
/
Европрокуратурата извършва претърсвания и изземвания при разследване в България на измами със субсидии, включващи селскостопански фондове
13:35
След обнародвани изменения в Тарифата за държавните такси: Реформата в арбитражното производство завърши
12:34
Борисов: Изключително важно е да се противопоставяме последователно и категорично на езика на омразата във всички негови форми
12:19
Пламен Милев: Младите хора искат да изхарчат пари, които нямат. Слабата им финансова култура е в основата на високата им задлъжнялост
20.11
МОН се допитва до общественото мнение за забраната на социални мрежи да лица под 15 години, включете се тук
20.11
Деньо Денев: Докладът на ДАНС за евентуалната продажба на "Лукойл" няма да бъде представен като едностранчиво решение
20.11
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.