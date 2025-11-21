Сподели close
"Дългът на България ще достигне 37,6 млрд. евро или 31,3% от БВП през 2026 г.", заяви финансовият министър Теменужка Петкова от парламентарната трибуна.

По думите ѝ размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа, изразено като дял от Брутния вътрешен продукт за 2026 година, е дефицит от 3% от БВП.

"Размерът на бюджетното салдо на сектор "Държавно управление" на начислена основа, изразен като дял от БВП за 2026, е също дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт", каза още тя.

Петкова посочи, че фискалната политика цели да гарантира дългосрочната устойчивост на публичните финанси.