Теменужка Петкова.
По думите ѝ към настоящия момент България се намира в една изключително важна част от своето развитие, а именно членството в еврозоната от 1 януари 2026 г.
"България отбеляза икономически растеж през 2025 г. от 3%, който е почти два пъти по-висок отколкото този в ЕС.Според данните за изпълнението на бюджета към декември 2025 г. ще приключим на база на консолидирана фискална програма с дефицит в рамките на трите процента с минимално отклонение от 0,1 на сто", допълни Петкова.
"Това дава основание да се направи извода, че правителството се справи със запазването на стабилни публичните финанси на страната", каза още тя.
Теменужка Петкова: Преходът към еврото се извършва плавно, без сътресения
© Булфото
Още по темата
/
Кристин Лагард приветства Димитър Радев за участието му в заседанието на ЕЦБ по парична политика
04.02
Финансов анализатор: Еврото няма да ни спаси от търговците, които не издават касов бон. Българите държат колосални суми в банките
02.02
"358 милиона души споделят валутата ни": Кристин Лагард отбеляза първия месец на България с еврото
01.02
Още от категорията
/
Атанас Зафиров: Опитват се да ми изградят образ на човек, който се е вкопчил в нещо и отказва да го пусне
18:23
ИТН за скандала с изтеклите кадри от козметични салони: Ако беше приет нашият закон за промени в НК, по бързата щяха да са там, където им е мястото
10:26
Мехмед Дикме за Борисов: Изглеждаше ми като един уплашен човек, защото идва ред, когато те трябва да излизат в пенсия
10:23
Омбудсманът: Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро
04.02
Социолог: Държавният глава се опитва да се дистанцира от назначаването на служебен министър-председател
04.02
Във вторник президентът Илияна Йотова продължава с консултациите: Посреща АПС, МЕЧ и "Величие"
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.