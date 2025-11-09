Теодора Духовникова: Малко народи приличат на нашия – при нас има нещо специфично, балканско
© NOVA
"Понякога сърцето много кардинално предпоставя нещата", казва актрисата Теодора Духовникова в ефира на NOVA.
След това при връщането си в България се явила на кастинг за Народния театър и била поканена да стане актриса там.
И до ден днешен през нея минава сянка на съмнение дали е стъпила здраво на пътя си, дали се развива по начина, по който трябва. Самочувствието се изгражда много бавно.
За 10 ноември 1989 г. си спомня, защото родителите й били в хола и цял ден гледали телевизия зашеметени. Чак като пораснала тя осъзнала какъв шанс има да не расте в такъв режим.
Тя обича България и хората в нашата страна. "Хем сме част от Европа, хем бягаме от дисциплината и сме по-страстни и по-шумни. Малко народи приличат на нашия – при нас има нещо специфично, балканско", казва Духовникова.
Като жена обича да дава предимството на силата на мъжа до нея, но не е безпомощна.
Още по темата
/
Миле Китич обясни за проваления концерт в Габрово, за който билетите бяха продадени, а феновете излъгани
08.11
Тя е бляскава и на 54
08.11
Още от категорията
/
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Плевнелиев за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Каквото и да се на...
21:26 / 09.11.2025
Министърът на икономиката: Искаме изключение от санкциите за "Лук...
20:36 / 09.11.2025
Сметната палата отбелязва 145 години от създаването си
20:08 / 09.11.2025
ДАНС проверява рафинерията и офисите на "Лукойл"
19:40 / 09.11.2025
Предприемач: България става все по-лошо място за бизнес
18:12 / 09.11.2025
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Бла...
18:52 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.