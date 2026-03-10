Сподели close
Днес София пропусна възможност да кандидатства за 141 млн. евро европейско финансиране по Програма "Околна среда“, предназначено за инвестиции в нов електрически транспорт и модернизация на градската транспортна система. Това каза кметът на София Васил Терзиев по повод отложения в транспортна комисия на Столичния общински съвет доклад за 24 промени в транспортната мрежа на София. 

Предложението за отлагане беше направено от общинския съветник Андрей Зографски ("Спаси София“) и подкрепено от общинските съветници от икономическото мнозинство в комисията, ръководена от Иван Таков (БСП).

''София имаше възможност да направи следващата стъпка към модернизация на транспорта – с нов електрически подвижен състав и по-добра транспортна мрежа. Вместо това се стигна до отлагане на доклада без аргументи по същество“, заяви Терзиев.

Като аргумент за отлагането беше посочено, че общинските съветници не са имали време да се запознаят с документа. Фактите показват друго – докладът е внесен в Столичния общински съвет и разпределен към комисиите четири дни преди заседанието, съгласно установения ред.

"Когато липсват аргументи по същество, най-лесният ход е да се блокира работата. Вместо разговор как да подобрим транспорта, отново видяхме политически инат“, коментира Терзиев.

''Едни говорят за транспорта, когато има криза. Ние работим така, че кризи изобщо да няма“, заяви Терзиев и призова общинските съветници да подкрепят разглеждането на доклада при следващата възможност.

''София има нужда от по-добър транспорт, а не от блокиране на решения. Надявам се следващия път да видим повече отговорност към града и към хората, които разчитат на тази система всеки ден'', заяви той.