Днес, 31 март, от 18 ч. до 19 ч. може да има затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти заради тестове на системата за резервно електрозахранване на електронната система за събиране на пътни такси.Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.