Тестовият период приключи. Глоби за превишена средна скорост започват да пристигат
Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което ще налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.
Национално тол управление има техническа готовност за включване на 126 отсечки от републиканската пътна мрежа с обща дължина около 1200 км. Очаква се издаване на методическите указания от Министерството на вътрешните работи, след което тези участъци могат поетапно да бъдат включени в реален секционен контрол на средната скорост. Предвижда се до края на годината целият планиран обхват от 126 отсечки да започне реално да функционира.
До 4 септември отсечките, преминали първоначална проверка са 16 и са следните:
· АМ "Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица;
· АМ "Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански;
· Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци;
· I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино;
· I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно;
· I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник;
· I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор.
