Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Преди минути е настъпил тежък пътен инцидент на път I-1 (Е79) в района между Бели извор и Враца. Пътят е затворен и в двете посоки. Това съобщи пътният експерт Диана Русинова.

По първоначални данни:

Лек автомобил "Мерцедес" при движение посока Враца, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска в насрещно движещия автовоз.

Вследствие на удара, леката кола се завърта и удря идващият зад него автомобил Дачия.

Тежко ранен е водачът на Мерцедеса, а двама пътници са ранени и в момента се преглеждат.

Шофирайте внимателно и със съобразена срокост!