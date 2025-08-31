ЗАРЕЖДАНЕ...
Тежка катастрофа край Враца, има ранени
© Facebook/Diana Russinova
По първоначални данни:
Лек автомобил "Мерцедес" при движение посока Враца, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска в насрещно движещия автовоз.
Вследствие на удара, леката кола се завърта и удря идващият зад него автомобил Дачия.
Тежко ранен е водачът на Мерцедеса, а двама пътници са ранени и в момента се преглеждат.
Шофирайте внимателно и със съобразена срокост!
Още по темата
/
Жена е починала, а мъж е в тежко състояние при една от двете тежки катастрофи на пътя Ботевград-Мездра
29.08
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.