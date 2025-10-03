Сподели close
Катастрофа между тежкотоварен автомобил и микробус затвори Кресненското дефиле и в двете посоки.

По първоначална информация има един загинал и няколко ранени. Инцидентът е станал около 7 часа тази сутрин.

Причините за инцидента се изясняват, пише БНТ.