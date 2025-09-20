Тежка верижна катастрофа на автомагистрала "Струма" при разклона за Мало Бучино. Това става ясно от публикации в социалните мрежи.Пътният инцидент е станал на ремонтиран участък от аутобана. Спрени са камиони в аварийната лента.Няма информация за пострадали хора.Карайте внимателно!