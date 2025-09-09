ЗАРЕЖДАНЕ...
Тежка катастрофа на пътя София-Варна, има жертва?
© Илюстративна снимка
Инцидентът е станал около 06:00 часа тази сутрин. Неофициално се съобщава поне за една жертва, информира NOVA.
От АПИ посочиха, че участъкът е напълно затворен за движение. Ограничено е преминаването по път I-4 Севлиево – Балван, малко преди разклона за Добромирка. Всички превозни средства в района в момента изчакват на място.
Още по темата
/
Жена за колата, забила се жилищна кооперация в Асеновград: Все едно имаше земетресение, много силен трясък, леглото ми се разклати
08.09
ИПБ: Турски камиони караха с над 120 км/ч на пътя Враца – София, изпреварваха опасно и застрашиха десетки животи. Реакция от полицията не последва
07.09
Русинова: Борим се да се вдигне медицинския хеликоптер за едно от пострадалите деца при катастрофата край Монтана
01.09
Още от категорията
/
Българи чакат с часове на летището в Ханя, след инцидент със самолет, издадени са им ваучери за храна и вода
08.09
Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара край с. Лисово, а в Община Свиленград бе обявено частично бедствено положение
08.09
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
08.09
В много училища и детски градини продължават да изискват хартиени бележки за началото на учебната година
08.09
Димитър Асенов: Трябва да бъде направена реформа на учебните планове и програми, а също така на методите и начините на оценяване на учениците
08.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Жена за колата, забила се жилищна кооперация в Асеновград: Все ед...
22:58 / 08.09.2025
Доц. Милен Любенов: Президентът Радев прибягва твърде често до де...
22:20 / 08.09.2025
Станислав Бачев: Да се говори за устойчиво разведряване между САЩ...
21:48 / 08.09.2025
Промени в пенсионните фондове
23:00 / 08.09.2025
Огромна тапа на АМ "Струма"! Блокирани шофьори: Отвратително, как...
21:48 / 08.09.2025
Българи чакат с часове на летището в Ханя, след инцидент със само...
21:49 / 08.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.