Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Тежка катастрофа на пътя София-Варна, край село Добромирка.

Инцидентът е станал около 06:00 часа тази сутрин. Неофициално се съобщава поне за една жертва, информира NOVA.

От АПИ посочиха, че участъкът е напълно затворен за движение. Ограничено е преминаването по път I-4 Севлиево – Балван, малко преди разклона за Добромирка. Всички превозни средства в района в момента изчакват на място.

 

 

 

 

 