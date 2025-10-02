Тежка катастрофа с двама загинали край Луковит, съобщиха заот ОДМВР - Ловеч.Сигналът за инцидента е подаден около 12:15 часа. По първоначална информация ударът е между лек автомобил и микробус. Загиналите са били пътници в колата.Водачът на микробуса е ранен, но не е ясно какво е състоянието му към този момент, допълниха от полицията.Временно е ограничено движението по път I-3 Луковит - Петревене поради ПТП. Обходният маршрут е : Луковит - път III-307 - Тодоричане - път III-305 Дерманци - Торос - път I-4 Брестница - път I-3 - Румянцево и обратно.