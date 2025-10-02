ЗАРЕЖДАНЕ...
Тежка катастрофа с двама загинали край Луковит
Сигналът за инцидента е подаден около 12:15 часа. По първоначална информация ударът е между лек автомобил и микробус. Загиналите са били пътници в колата.
Водачът на микробуса е ранен, но не е ясно какво е състоянието му към този момент, допълниха от полицията.
Временно е ограничено движението по път I-3 Луковит - Петревене поради ПТП. Обходният маршрут е : Луковит - път III-307 - Тодоричане - път III-305 Дерманци - Торос - път I-4 Брестница - път I-3 - Румянцево и обратно.
Още по темата
/
Пътен експерт за двете тежки катастрофи във Варна и София: Тези коли хвърчат като снаряди и стават неуправляеми
16.09
Шофьорка направи нарушение, а мъж реши да "раздава справедливост" и започна да й налага колата с ритници
15.09
Още от категорията
/
Радостин Василев: Ако Сарафов не предприеме действия, ще направя граждански арест на учителката от Каблешково
14:01
От утре до неделя се променя организацията на движение в участъците в ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус"
13:27
Пламен Панов, зам-кмет: На 6 и 7 октомври в цялото ООН ще се споменава най-много думата "Пловдив"
13:27
ДФЗ: До 7181 лв./ха ще получат стопаните, претърпели щети от неблагоприятни климатични условия
13:27
Никола Стоянов: Бъдете много внимателни при закупуването на имоти в Гърция, законодателството там е много различно
12:57
Илиян Василев: Договорът с "Боташ" потопи "Булгаргаз", само едно нещо го държи. Няма измъкване
11:58
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.