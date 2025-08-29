Тежка катастрофа с жертва е станала край Айтос. За това съобщават от полицията.Пътят Айтос - отбивката за с. Съдиево - до отбивката за Българово е затворен.Инцидентът е станал в района на бензиностанция "Дега".Използва се обходен маршрут: Бургас - Българово - Камено - Кръстина - Винарско - Караново /в двете посоки/.