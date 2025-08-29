Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Тежка катастрофа с жертва е станала край Айтос. За това съобщават от полицията.

Пътят Айтос - отбивката за с. Съдиево - до отбивката за Българово е затворен.

Инцидентът е станал в района на бензиностанция "Дега".

Използва се обходен маршрут: Бургас - Българово - Камено - Кръстина - Винарско - Караново /в двете посоки/.