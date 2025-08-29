ЗАРЕЖДАНЕ...
Тежка катастрофа с жертва край Айтос!
Пътят Айтос - отбивката за с. Съдиево - до отбивката за Българово е затворен.
Инцидентът е станал в района на бензиностанция "Дега".
Използва се обходен маршрут: Бургас - Българово - Камено - Кръстина - Винарско - Караново /в двете посоки/.
