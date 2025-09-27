ЗАРЕЖДАНЕ...
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", жена е изпаднала от автомобила и е била премазана
Русинова информира, че има и жертва.
"Лек автомобил се е завъртял, в следствие, на което се е ударил в мантинелата. Жена е изпаднала от автомобила и е била премазана. Произшествието е настъпило при мокра настилка", посочва още тя.
